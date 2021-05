Rescatan a Marina Garay, mamá del Alcalde de San Andrés

Durante los primeros minutos de este domingo fuerzas estatales y federales lograron rescatar sana y salva a la exalcaldesa de San Andrés Tuxtla Marina Garay Cabada, quien fue privada de su libertad desde el pasado martes 11 de mayo, informaron fuentes oficiales.



Como se recordará, el día del plagio la exalcaldesa se dirigía a una de sus bodegas muy cercana al cementerio municipal, donde los plagiarios la raptaron para llevarla con rumbo desconocido.



De acuerdo a los primeros informes, elementos de la Policía Estatal en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional implementaron un operativo de búsqueda y localización que dieron con la ubicación de la también exalcaldesa de ese municipio.



La familia se encuentra hermética para comentar algo ante los hechos ocurridos, no dio un comunicado oficial; sin embargo, una persona cercana a la familia, confirmó la liberación de la madre del Alcalde Octavio Pérez Garay, quien desde un principio pidió a las autoridades que le permitieran que la familia hiciera las negociaciones para evitar que le sucediera algo a la ex munícipe.



A pesar de que no se saben detalles de los hechos fue después de las cero horas de este domingo que se confirmó la llegada a casa de Marina Garay Cabada, según la fuente encargada de dar la noticia, ella llegó bien, sin lesiones aparentes, no obstante, se atendió médicamente para descartar cualquier lesión y seguramente en los próximos días se realizará una revisión más exhaustiva para descartar cualquier problema.



Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE), lleva a cabo las indagatorias correspondientes para ubicar a los responsables del ilícito.