Rescatan a perro atrapado en drenaje por 24 horas; en Martínez de la Torre

Tras permanecer casi 24 horas dentro de un registro de aguas negras, "Capi" fue rescatado por personal de protección animal y entregado a sus propietarios, quienes se comprometieron de llevarlo al veterinario pues el can resultó con hipotermia.Durante el lunes 15 de noviembre el perro deambulaba alrededor de la tienda de conveniencia Soriana, zona donde se encontraba el registro destapado en el que cayó y ya no pudo salir del agua.Fue hasta el día de hoy, martes, que un guardia de Soriana se percató de que el can se encontraba atrapado, temblando pero con vida; personas que escucharon los aullidos del desesperado animal solicitaron el apoyo de las autoridades para poder rescatarlo.Elementos policiacos del grupo motorizado acudieron al lugar de los hechos para intentar rescatarlo, pero no pudieron; Eloy, representante de Protección Animal, fue quien logró sacarlo con vida."Capi" fue entregado a sus propietarios, quienes al ver la transmisión en vivo de las labores de rescate se trasladaron al sitio.