Rescatan a tlacuache en Centro de Xalapa, casi lo atropellan

Esta tarde en el Centro de la ciudad de Xalapa, un tlacuache fue rescatado por la veterinaria Herendira Nayeli Lozano Pineda, quien se percató de la presencia de este animal; “venía caminando y vi al animalito corriendo, lo iban a atropellar y lo agarré casi a la puerta de la Iglesia”.Marsupial no resultó herido y fue trasladado al refugio“Regalemos un Paraizoo”, pese a que no sufrió algún daño, Lozano Pineda afirmó que esta especie muchas veces es atacada por los humanos al tener una mala percepción, “luego los matan o piensan que son agresivos pero no lo son, son nobles”, dijo.La médico veterinaria comentó que es poco común encontrar a estos animales ena luz del día y en el Centro de esta ciudad; “es muy poco común aquí en el Centro, es la primera vez que me ha tocado, ellos se dedican a explorar y buscar comida”.Asimismo insistió que la gente mata a estos animales, e incluso a la madre con crías. En el caso de aquellos que se encuentren en una situación similar, recomendó rescatar al animal y reportarlo a Protección Civil o Protección Animal, para que estos se encarguen de resguardarlos.