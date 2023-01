Rescatan más a 30 perros maltratados; presuntamente se los comían

El desalojo de un predio en el municipio de Huiloapan permitió que se detectara a perros y gatos en condiciones de maltrato y que presumiblemente servían para que se alimentara de ellos el hombre que los tenía cautivos, el cual además daba a los animales enfermos a los demás animales para que los comieran.Elizabeth Orozco, representante legal del predio ubicado en Paso Carretas, comentó que esa persona se apropió de manera ilegal de la vivienda pero luego de un juicio lograron recuperar la propiedad y al ingreso vieron que había más de 30 perros en condiciones lamentables y gatitos enjaulados.Todos los animales estaban en condiciones insalubres y mal alimentados; a decir de los vecinos esa personal estaba mal de sus facultades mentales y en ocasiones mataba a los perros para comérselos él mismo y también dárselos a los mismos animales e incluso se cree que le daba a los perros a los gatitos bebés.“Es una inmundicia en la que están allá adentro, no había agua en la tubería de agua no tenía luz, pero en una forma inhumana tenia los animales, él manifestó que eran 30 perros y se llevó tres que según era los que más apreciaba”, comentó la abogada.Comentó que solicitaron el apoyo del ayuntamiento por tratarse de un problema de salud pública, pero también se hace un llamado a asociaciones protectoras de animales para que les apoyen a resguardarlos y se puedan dar en adopción y no sean echados a la calle.