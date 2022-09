Rescinde Ayuntamiento de Xalapa contrato a empresa que incumple calidad y plazos

“No permitiremos incumplimiento en las obras ni que éstas no se ajusten a los estándares de calidad o a los tiempos de entrega establecidos”, dijo la noche de este jueves el alcalde Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, al explicar que esas son las razones por las que, “rescindimos el contrato a la empresa que trabajaba en la obra del paso a desnivel de 20 de Noviembre con Maestros Veracruzanos”.El Presidente Municipal dijo saber que “la gente aguanta las molestias temporales que generan los trabajos con la esperanza de ver una ciudad sin baches, pero no tolera atrasos que no se justifiquen, como tampoco lo hará el Ayuntamiento.La autoridad municipal seguirá pendiente de que todas las obras en las vialidades de Xalapa avancen con los requerimientos contratados y conforme a los tiempos programados.