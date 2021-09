Residentes del fraccionamiento La Gachupina, en Coatepec, llevan días sin agua

Buen día:



Quiero hacer la denuncia que en mi colonia, en el fraccionamiento La Gachupina, en Coatepec, no tenemos agua y no es la primera vez. De un año a la fecha sufrimos mucho por el desabasto del líquido.



Nos han dejado hasta una semana sin agua y ni siquiera nos dan un servicio de pipa. En junio tuvimos que pedir a Bomberos agua y por llenar nuestro tinaco nos cobró $650 pesos.



CMAS Coatepec ni un reembolso ni nada. Al contrario, ese mes nos llegó el recibo al doble de lo normal de $250 pesos que pagamos de agua, alcanzó más de $400 pesos. Llamamos por teléfono el día de ayer y nos dijeron que la tubería se había azolvado y que estaban ya trabajando para limpiarla.



Pero es inconcebible que sigan trabajando en el mismo problema porque nuestro tinaco está vacío. Quiero que le hagan un llamado de atención público porque son problemas constantes.



Que si ya se descompuso una válvula, que si ya se tapó la tubería y pasan días y no resuelven el problema. Estamos en época de pandemia donde es necesario hacer limpieza y sobre todo que tenemos niños y ancianos enfermos que necesitan su aseo diario.



Es imposible conseguir pipas que nos brinden servicio a bajo costo. Como les mencioné, Bomberos cobra el viaje a 650 pesos. Por favor. Estamos cansados de la situación que se vive y los recibos llegan puntuales y si uno no paga, cierran la válvula o agregan recargos.