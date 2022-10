Residentes e internistas del Hospital de Río Blanco denuncian falta de equipo para trabajar

Residentes e internistas del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) señalaron que viven una serie de carencias al interior de ese nosocomio que les impiden realizar de mejor forma su labor, pues no cuentan con equipo e insumos.Los jóvenes becarios explicaron que en el nosocomio les dan un uniforme al año, lo cual es insuficiente, por lo que por su cuenta adquieren más prendas.Sin embargo, apuntaron que carecen de equipo para trabajar, por lo que ellos tienen que llevar su máquina de escribir y lap tops para trabajar.Indicaron que para solicitar papel para impresión de sus historias clínicas o para el Banco de Sangre tienen que pasar muchos filtros, por lo que optan por comprar su propio papel.Indicaron que no hay espacios dignos para trabajar, por lo que muchas veces terminan haciéndolo en los pasillos del nosocomio o en los espacios de las enfermeras, lo que no es correcto y también les afecta a ellas.Al llevar a cabo una protesta en apoyo del médico Alejandro Arellano, quien sufre acoso por parte del administrador Carlos Galicia, situación que consideraron es una injusticia, indicaron que aprovecharon para exponer también las malas condiciones que afrontan en el desempeño de su labor.Cabe destacar que, durante la protesta, la jefa de Enseñanza, Luz María Olivares Juárez, estuvo enviando mensajes a los jóvenes profesionistas para que se presentaran en el auditorio, pero los ignoraron ya que por la mañana esa misma funcionaria les había indicado que no tenía por qué manifestarse pues ellos no eran personal del HRRB.