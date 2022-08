Resolver inseguridad en México, más fundamental que el T-MEC: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que sin resultados en seguridad "sigue temblando", por lo que su atención debe ser prioritaria sobre otras inquietudes como el T-MEC.En conferencia de prensa, Salazar señaló que para resolver el problema de inseguridad debe existir colaboración de los tres niveles de gobierno, el sector empresarial, la sociedad civil y las iglesias."Esto de la seguridad es más fundamental que otros temas de inquietud que son difíciles, incluso el T-MEC. Si no tenemos resultados de la seguridad, todo sigue temblando", dijo el embajador de EU en México.También reconoció que la inseguridad afecta las inversiones, no sólo de Estados Unidos, sino de otros países en territorio nacional."Con la inseguridad se enfría la inversión, es algo contrario a lo que debería de pasar. Debería haber más inversión, pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios", manifestó.El miércoles, el Gobierno de Estados Unidos publicó su Alerta de Viajes a México en la que pidió a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por los niveles de inseguridad y secuestros.Ken Salazar también expresó su preocupación por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua."Los sacerdotes ven los funerales, son los que ven lo más terrible de la inseguridad. Ellos tienen que, primeramente, ser protegidos y también quieren ser parte de la solución", expuso.