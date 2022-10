Estudiantes de las facultades de Contaduría, Negocios y Ciencias de la Comunicación se manifestaron afuera de las instalaciones del campus Mocambo para sumar apoyo a sus compañeros de la Facultad de Humanidades de Xalapa quienes han acusado casos de acoso de un alumno de intercambio de Colombia.Con mensajes como "UV tolera intolerancia", "No a la violencia" y "No a acosadores", cerraron la avenida Juan Pablo II.Exigieron que las autoridades de la máxima casa de estudio apliquen la expulsión al alumno señalado de agresión.Afirmaron que la protesta fue en apoyo y en este campus de Boca del Río no se han registrado casos de acoso.