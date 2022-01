Respetamos autonomía de Gobierno y Poder Judicial de Veracruz: Federación

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que respetará la autonomía del Gobierno de Veracruz y del Poder Judicial estatal en el proceso que se sigue contra el exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, José Manuel “N”.Tras confirmar que abordó este asunto con el senador Ricardo Monreal Ávila, el funcionario federal dijo que le hizo saber que respetará la actuación del Gobierno de Veracruz y del Poder Judicial.Cabe recordar que el 28 de diciembre, el juez de control Francisco Reyes Contreras determinó vincular a proceso con un año de prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria a José Manuel “N” como probable autor intelectual del homicidio del excandidato a la Alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar.“Nosotros respetamos todas las opiniones al respecto pero también (hay que) señalar que somos respetuosos de las instancias judiciales y en este caso pues es el Poder Judicial o las instancias judiciales del Estado de Veracruz y somos respetuosos de la autonomía de los Estados y de las autonomías de los poderes estatales”.“Sí he tenido contacto con el Senador Monreal; la última ocasión que platicamos fue en los últimos días de diciembre, si mal no recuerdo el 23 de diciembre de ese año. Intercambiamos puntos de vista y les reiteramos que somos respetuosos de los procesos que se llevan en las instancias judiciales de los Estados”, refirió el Secretario de Gobernación sobre este caso.Añadió que desde el 23 de diciembre no ha dialogado con Monreal Ávila, sin embargo, seguramente dialogará con él en los próximos días.