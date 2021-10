El delegado estatal en funciones de presidente de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que el OPLE hizo la asignación de las 20 Diputaciones Plurinominales en cumplimiento a la Ley, por lo que su partido no tendrá que defender la forma en cómo el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz hizo la distribución de dichas curules.“No es una cuestión de que se defienda si el OPLE determinó un criterio, ellos deben tener sus razones y cumplir con la ley, nosotros vamos a respetar lo que haya decidido el OPLE, no es una cuestión de que nosotros debamos defender, porque no estamos en contra de ello", expresó en entrevista.Previo a la entrega de las constancias a los próximos legisladores locales por la vía de la Representación Proporcional, acotó que en MORENA seguirán trabajando para que se siga manteniendo la democracia en la que están participando como partido.Por otro lado, reiteró que su instituto político combatirá ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la anulación de los comicios municipales en Jesús Carranza, debido a los hechos violentos que se dieron durante el cómputo de los votos y que derivó en la quema de los paquetes electorales.“El propio pueblo va a determinar si se vuelve a hacer la elección, si se repite el pueblo va a determinar el triunfo hacia MORENA", manifestó Ramírez Zepeta al calificar como "inimaginable" que "el padre de todos los porros", ello en alusión a lo señalado por la excandidata suplente a la Sindicatura Única del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Deysi Delia Solis Cruz y el representante priista ante el Consejo Municipal del OPLE, José María Báez Espinoza, de que el PT no propició los actos vandálicos, sino que fueron "infiltrados".El líder morenista en Veracruz aseveró que pese a esta pelea por dicha Alcaldía con el Partido del Trabajo, la alianza entre ambos debe ir más allá del tema electoral, esperando que en el Congreso Veracruz trabajen juntos para "favorecer al pueblo".“Si es necesario seguir trabajando con los compañeros del PT en este caso, el compañero Ramón se va a trabajar porque es para el bien del pueblo, no para un partido político o para intereses personales”, puntualizó.