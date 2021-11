Restauranteros de Boca del Río mantienen precios pese a aumento en insumos, afirman

Aunque los precios de diversos productos de la canasta básica se han incrementado, los restauranteros de Boca del Río afirman que mantienen los costos de los alimentos en la carta porque realizar un aumento generalizado afectaría aún más a la industria que apenas empieza a recuperarse.El presidente de la Asociación de Restauranteros de Boca del Río, Lorenzo Montalvo Iglesias, aseveró que han optado por hacer pequeños ajustes en los platillos cuya materia prima ha sufrido alza pero están absorbiendo parte del costo.“No podemos incrementar, sería un error nuestro. Aunque hay temporada en que el marisco está arriba de lo normal, tratamos de mantenerlos. Si de por sí la gente no venía, si aumentamos no va a venir. Buscamos mantener (los precios), hacemos ajustes, no aumento generalizado. Si a lo mejor sube un peso, le aumentamos 50 centavos”, explicó.En tanto, los empresarios del ramo continúan promocionando el destino Veracruz, en conjunto con la Asociación de Hoteles y Moteles, han acudido a caravanas turísticas en donde se muestran los atractivos de la zona conurbada.Ya se recorrió parte del norte del país y vienen más puntos para promocionar tanto al municipio boqueño como al Estado.“Estamos haciendo caravanas turísticas. Vamos a ir a Monterrey y a Guadalajara, a promover el destino, hablamos de Boca del Río, llevamos imágenes. Se hace un carnaval allá. Reactivar la economía, eso es lo que buscamos”, concluyó.