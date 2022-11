Restauranteros de Coatzacoalcos mantienen precios pese a aumento de insumos

Pese a lo elevados que están los costos de los productos básicos, restauranteros de Coatzacoalcos han mantenido sus precios en la carta para no afectar a sus clientes, aseguró Manuel Enrique Vera Gómez, representante de este sector en la ciudad.Lamentó que tras la pandemia los precios del huevo, el aceite y demás cosas básicas hayan prácticamente duplicado sus precios.“Hemos apoyado a comensales, a los clientes tratando de seguir con la misma calidad sin aumentar el precio. A veces es difícil, pero hay que hacer los esfuerzos necesarios sin que afecte la calidad para nuestros comensales. Sí ha aumentado muchísimo. El huevo empezó en 42 y ahora está en más de 80. El aceite en 38 y ahora está en 45. Hay quien recicla el aceite pero el aceite quemado sabe mal. Recuerden que lo barato sale caro”, dijo.A dos años de la pandemia, mencionó que siguen tratando de seguir adelante y recordó que en aquel tiempo tuvieron que hasta pedir préstamos para evitar despedir al personal y poder pagar las cuentas.Recordó que por la situación, muchos empresarios quebraron pues no pudieron aguantar los embates de rentas y aunque hay unos que se recuperaron, otros han trabajado al doble para poder salir.“Hemos subido tras dos años de pandemia donde muchos pedimos préstamos bancarios para sobrevivir con la nómina de los trabajadores que era nuestro mayor recurso y que no podíamos deshacernos de ellos para solventar los gastos de impuestos, energía, seguro social y gracias a Dios Coatzacoalcos está saliendo adelante”, dijo.