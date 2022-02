Restauranteros de Xalapa advierten caída del 60 % en sus ventas de enero

El presidente del Consejo Gastronómico Veracruzano (CGV), Sergio Rafael Santos Monfil, señaló que la época invernal afectó los ingresos de restaurantes y comercios relacionados con la venta de alimentos en Xalapa.Indicó que son las cenadurías y los establecimientos nocturnos que ofrecen alimentos los que más han sentido la merma de recursos en un 60 por ciento, debido a que las personas están evitando salir ante las bajas temperaturas que se han registrado en la Capital Veracruzana."De diciembre a lo que va de febrero, estamos hablando de un 60% (en caída de las ventas), estamos trabajando en un 40% fácil a lo que fue diciembre (…) Nos las hemos visto muy duras y no nos ha ayudado el clima, las temperaturas han sido muy bajas, la gente no quiere salir", manifestó el presidente del CGV.Santos Monfil explicó que las ventas han estado como "una ola", pues de repente se incrementan cuando se lleva a cabo algún evento turístico o algún festival y después descienden nuevamente."De repente no llega gente, no llega turismo y entonces se nos van las ventas a la baja, no esperamos lo que uno quiere; sí está difícil pero es a nivel nacional, no solamente en el Estado de Veracruz. Fuimos invitados a León y vemos que es igual la cuesta de enero, quedamos endeudados", manifestó.El líder reiteró que durante enero y lo que va de febrero, los empresarios restauranteros han tenido que sortear estas dificultades económicas debido a las bajas temperaturas que se experimentan."La ventas han estado muy bajas, muy bajas; en estas fechas tratamos de que entre todos los compañeros nos hagamos publicidad", concluyó Santos Monfil.Por su parte, la directora del restaurante “La Enchiladería”, María de Los Ángeles Olvera Juárez, destacó las facilidades que en todos los trámites les han dado las autoridades municipales de Xalapa para la apertura de nuevos restaurantes."Los gobiernos han sido muy accesibles con los permisos, con las facilidades, con la entrega, entonces al no tener trabas, se facilita cualquier apertura", mencionó.La empresaria restaurantera dijo que deben estar atentos a todas las indicaciones de las autoridades de Salud en cuanto a protocolos de COVID-19; de preparación y manejo de alimentos por parte de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y las normas en materia de protección civil."Pero sobre la marcha nos han permitido hacerlo, no es que desde inicio ya te estén recriminando el no tener esto, al contrario, ya por parte del Ayuntamiento acabamos de tener nuestro padrón, entonces son viables, son bastante accesibles y puedes hacerlo (abrir un negocio)", afirmó previo a la develación de una placa de afiliación de La Enchiladería al Consejo Gastronómico Veracruzano.Además, Olvera Juárez indicó que la implementación de las medidas sanitarias para evitar la propagación del SARS-COV-2 al interior de los establecimientos de comida, sí ha impactado en las ganancias de los empresarios del ramo.Por ello manifestó que para recuperar esos ingresos han migrado sus estrategias de negocio a las ventas a domicilio, lo que también ha ayudado a que quienes se dedican a la entregas, tenga también un sustento económico que llevar a sus casas."Sí, por supuesto que ha bajado; sin embargo, buscamos alternativas como son los servicios a domicilio, como tener un área de call center, donde tratamos de que nuestra comida llegue a los domicilios de todos los clientes de una manera segura, higiénica y con un costo accesible, hemos hecho convenios con motociclistas y también le damos trabajo a ellos", expresó.María de los Ángeles Olvera Juárez comentó que el hacer estos acuerdos con los repartidores permite que los cobros por el servicio sean accesibles para los comensales que ya no tienen que salir de sus casas para poder degustar de sus alimentos."Hemos buscado nuevas formas de llegar a los clientes, no nos quedamos con la idea de que es un restaurante y vamos a esperar a que lleguen clientes, no, buscamos las alternativas y así dimos a más personas trabajadoras en un área nueva, agregamos a motociclistas que también se disparó (el uso de sus servicios), y llegamos a acuerdos de cuotas de 35 pesos y la empresa da un poco más para que el cliente pueda tener la comida en su casa", destacó.