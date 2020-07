Restaurantes a pie de carretera celebran que en Veracruz “ya empiezan a viajar”

La crisis económica ocasionada por el COVID-19 ha pegado duro a los comercios del municipio de Emiliano Zapata, teniendo que echar mano de la venta de parte de su patrimonio para poder subsistir, así lo comenta Benjamín Hernández Bautista, del restaurante el Parador de Cerro Gordo.“En un inicio de ahí por el mes de marzo fue muy complicado, la verdad es que nosotros cumplimos todas las reglas, pero nos era muy difícil sacar los gastos propios del restaurante, entonces hicimos un ajuste en el personal, les dimos un día más de descanso para no despedir a nadie, para que todos les llegara algo a su casa”.Benjamín Hernández Bautista comenta que aunque el Parador no ha cerrado durante esta pandemia, la afectación sí ha sido notoria ya que de atender al día hasta 280 personas, durante esta crisis sanitaria ha tenido días con aproximadamente 4, 5 o 6 mesas ocupadas.“Entonces era muy difícil sobrevivir económicamente con esa afluencia; lo que tuvimos que hacer fue echar mano de algunos recursos para lograr sobrevivir y pues hasta el momento aquí seguimos”.Expresó que desde hace dos semanas se empieza a notar el paso de la ciudadanía por la localidad.“Ya la población como que está empezando a salir más, está empezando a viajar, a nosotros es lo que nos beneficia, porque somos un restaurante de paso, a nosotros nos beneficia que la gente viaje, porque pasan a hacernos el gasto”.Dijo que desde el anuncio de la pandemia y en coordinación con las indicaciones que recibieron por parte de las autoridades municipales, han procurado cumplir con las medidas de sana distancia reduciendo el 50 por ciento de sus mesas y colocando gel antibacterial.“La gente se siente bien, la gente confía en que nosotros estamos haciendo las cosas bien, prueba de ello es que nos siguen visitando, sin embargo, siempre hay observaciones, siempre hay cosas que los clientes nos sugieren y por supuesto que si es para bien, con muchísimo gusto las acatamos”.Comentó que a pesar de cumplir con los protocolos de sana distancia, siempre hay algo extra que se debe hacer, por lo cual procuran de manera constante organizarse mejor, ser más amables, tener los productos más cerca de los clientes para que los comensales se sientan seguros de que se están cumpliendo las reglas y que se sienta bien atendido.A pesar del llamado de las autoridades a privilegiar el uso de cubrebocas, existe gente que llega a este parador sin alguno puesto, sin embargo, en este restaurante, se le sugiere al cliente que se lave las manos, que utilice el gel antibacterial “pero en realidad sí hay personas que dicen yo no, y decimos bueno, entonces nosotros siempre estamos sugiriendo para cumplir con las reglas”.Comentó que los fines de semana no se ha llenado tanto como se llenada anteriormente, “nos da el espacio para cumplir con las reglas, incluso hicimos una reducción en la cocina, estamos trabajando aproximadamente con el 50% de la cocina y eso nos generó un espacio extra, donde había por ejemplo braceros o había mesas para cocinar esas las bajamos, las tenemos en la bodega, y en esa parte pusimos mesas y eso nos genera mayor amplitud”.Benjamín Hernández Bautista mencionó que el Parador de Cerro Gordo tiene la capacidad para atender hasta 280 personas sentadas, sin embargo, actualmente sólo cuentan con la capacidad para atender a 115 o 120 personas, aunque aclaró que aun habiendo 120 sillas aproximadamente, no todas se llenan.En el Parador de Cerro Gordo también han hecho cambios al interior teniendo que suspender las reuniones que realizaban de manera periódicamente, en donde todo el personal trataban puntos relacionados con el restaurante, sugerencias, temas de atención y temas generales del restaurante, “estas reuniones que normalmente hacíamos, ahorita durante la pandemia las hemos suspendido”.Además dijo que anteriormente el personal comía de 20 en 20, “ahorita estamos comiendo de 10 en 10, hablando del personal, entonces eso nos da la oportunidad de tener un menor riesgo de contagio, en los baños del personal también incluimos jabón, incluimos gel, entonces tenemos ahí un tema muy importante en el cumplimiento, si estamos bien en esa parte del personal”.Este comedor de paso, ubicado a orilla de carretera brinda empleo a aproximadamente 40 personas, aunque a veces se contrata personal extra, todos han tenido la oportunidad de mantener su empleo, “no todos vienen el mismo día, algunos vienen fines de semana, otros vienen solamente dos días, tres días, hay otros que vienen cuando alguien falta”.A pesar de la crisis económica por la cual han tenido que atravesar, esta empresa ha intentado cumplir con las reglas que la autoridad ha requerido durante esta crisis sanitaria suspendiendo la venta de cerveza los fines de semana.“Estamos cumpliendo con todas las medidas de sanidad, de sana distancia y sobre todo estamos cumpliendo con las medidas de siempre, que es la calidad en el servicio y la calidad en el producto, cuidamos mucho esa parte y eso nos ha dado buenos resultados, entonces con toda la confianza los invito a visitar nuestro restaurante El Parador Cerro Gordo, concluyó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/