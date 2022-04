Restaurantes boqueños ofrecen trabajo pero nadie muestra interés

Aunque se ofrecen trabajo en restaurantes, las personas no quieren trabajar, afirmó el presidente de la Asociación de Restauranteros de Boca del Río, Lorenzo Montalvo Iglesias.Comentó desconocer el motivo, pero desde hace dos semanas solicitan personal para cubrir diversas vacantes y es poca la gente que va por información.Montalvo Iglesias detalló que principalmente son vacantes en en restaurantes de Mandiga, Isla del Amor y Boca del Río; hay trabajos permanentes y temporales para cocineros, meseros, lavaplatos, entre otros.La falta de personal la atribuyó a que trabajadores del sector migraron de la zona conurbada durante los dos años de la pandemia, ya que se encontraban en situación crítica al estar estos vacíos sin generar ingreso para sus familias.“Estamos ofertando la participación de la gente para que trabaje en los restaurantes, son varias solicitudes que tenemos ya, en las redes sociales estamos anunciando que tenemos espacios para trabajar y no llegan, no sabemos a qué se deba; son varios restaurantes que están pidiendo lavaplatos, cocineros, meseros, todo lo que significa el área de nosotros”, dijo.En su momento, en el estado más crítico de la pandemia se vieron decenas de meseros en los cruceros “boteando” para obtener dinero, muchos de estos permanecen aún cuando ya hay trabajo en el municipio, por lo que tampoco se descarta ese sea otro motivo.El presidente de la Asociación de Restauranteros de Boca del Río resaltó que los establecimientos gastronómicos están buscando más aún el personal, ya que se aproximan fechas de la temporada vacacional de Semana Santa.Lorenzo Montalvo Iglesias concluyó resaltando que los restauranteros de Boca del Río cumplen con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades para evitar el contagio de COVID-19, esperando al turismo en estas fechas de alta demanda.