Restaurantes enfrentan inflación y chefs tienen que ponerse creativos

Ante la crisis económica y el alto costo de productos de la canasta básica resultado de la inflación, los chefs de los diferentes restaurantes han tenido que echar mano de la creatividad e innovación en gran escala."La innovación nunca debe de terminar y esto es para ofrecerle una experiencia diferente al cliente. La pandemia, la crisis nos afecta, la verdad es que no es fácil pero tampoco imposible. Ahorita por las adversidades que nos han impactado sí estamos afectados, pero debemos de hacer algo para que haya gente", externó el chef Alberto Tirado.Añadió que aún y cuando en diferentes productos el precio se duplicó con referencia al año pasado, apuntó que la calidad no se puede ni debe sacrificar."Esto no es negociable, porque si tu cambias la calidad para mantener el precio, no estás creciendo ni te estás superando, por eso el mensaje es buscar la innovación".De igual forma aumentar los precios en las cartas no es la vía correcta, entonces, explicó, la estrategia es cambiar algunos productos como la carne por vegetales realizando otros platillos."Viene una nueva tendencia que no considera la carne de res o cerdo, sino otros tipos de carne y vegetales. Debemos ver las tendencias que vienen de otros países, como el pollo, la soya".