Restringirán ambulantaje en El Dique durante celebraciones guadalupanas

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, indicó que se restringirá el ambulantaje en la zona del Dique durante las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe, por lo que no se permitirá la instalación de puestos en todas las calles aledañas como en años anteriores.Indicó que esto se decidió luego de una reunión con el párroco de la Basílica Menor y otras autoridades, considerando las peregrinaciones multitudinarias que efectúan los feligreses de Xalapa y otros municipios de la región.“Tuvimos que hacer una reunión con el párroco de la iglesia y ya él determinó con base en su experiencia los lugares en donde sí se les puede autorizar y lugares donde no deben haber comerciantes. Ya lo platicamos con todos los dirigentes que se han instalado ahí, ya nos hicieron llegar las boletas que pagan año con año, vamos a ver cuáles vamos a renovar y cuáles no”, expresó.En la entrevista, Romero Gutiérrez evitó mencionar cuántos vendedores informales podrían recibir el permiso para vender en esa zona, ya que mencionó que en algunos casos cancelarán las autorizaciones debido a que “algún dirigente ya no está”.“Esos permiso ya quedan sin efecto, para ir reduciendo poco a poco tanto comerciante, de por sí en las peregrinaciones llegan hasta determinado punto y ya bajan su corona y lo que es la partecita, antes de llegar a la iglesia se van caminando”, detalló.Aclaró que se les permitirá instalarse máximo cuatro días antes del 12 de diciembre, estimando que podrían ser tres días previos y hasta un día posterior a la fecha central de la celebración.“Va a haber giros de comida para lo cual ya estamos en coordinación con el director de Protección Civil, Luis Sardiña Salgado, para realizar un operativo con el párroco y varios grupos de auxilio y rescate, para verificar el tipo de manguera que pueden utilizar para el gas, quien no ponga eso lo tenemos que retirar”, expuso el funcionario municipal.Finalmente reiteró que sólo los ambulantes que reciban la anuncia de la Dirección de Desarrollo Económico podrán ofertar sus productos en la zona del Dique durante ese periodo de tiempo, los que se coloquen sin el permiso serán removidos.