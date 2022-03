Reta Ebrard: que Estados Unidos dé pruebas de espías rusos

Luego que el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte del Pentágono, afirmó que México es el país donde Rusia tiene más espías en el mundo, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon señaló que eso es sólo una declaración, por lo que llamó a que si el gobierno de Estados Unidos tiene pruebas, “que las presente”.En entrevista exclusiva con El Universal, previo a su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Government Summit, por sus siglas en inglés), el Secretario de Relaciones Exteriores rechazó que el gobierno de Joe Biden dé línea a nuestro país en el conflicto entre Rusia y Ucrania.- Hace unos días el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró sobre la relación de México con Rusia y que ambos países no pueden ser cercanos.- Está en su papel pero es una decisión que le corresponde al Congreso de México.- ¿No le dicta Estados Unidos línea a México sobre Rusia y Ucrania?- No, la línea que México ha manejado se puede encontrar en las posiciones en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. La semana pasada, México tuvo un importante avance con la resolución de la Asamblea General de la ONU, con 140 votos. Es la diplomacia mexicana, junto con Francia, para que haya un cese de hostilidades, entre ayuda humanitaria y se inicien las negociaciones.El Canciller pronosticó que habrá un cese a las hostilidades: “Eso va a ocurrir, tenemos razón, es una cuestión de días o semanas y va ocurrir y esa es la posición de México que es una posición de prestigio, de peso relativo, ¿si no cómo sacas 140 votos?”, destacó.Sobre el señalamiento de que en México es donde hay más espías militares rusos en el mundo- Que nos lo hagan saber, porque esa es una declaración.- Entonces, ¿que presenten pruebas ellos?- Que las presenten.Ebrard Casaubón subrayó que es respetable la preocupación de Salazar sobre la reforma eléctrica que inició su discusión en el Congreso y que, alertó, podría afectar contratos de empresas de energía extranjeras en México.“Veamos en qué termina o cómo concluye en el Congreso de México su proceso. Yo creo que es un asunto interno, o sea, no lo veo como un tema de discusión de política exterior, es un tema de política interior y es una decisión que le corresponde al Congreso de México”, afirmó.“Estados Unidos puede tener su opinión, es respetable y habrá países que piensen otra cosa pero la decisión la tiene que tomar el Congreso mexicano, son nuestros representantes”, dijo.El pasado jueves, el embajador Ken Salazar acudió a la Cámara de Diputados a la instalación del Grupo de Amistad: México-Estados Unidos y expresó su preocupación por la aprobación de la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador; pidió a los legisladores priorizar el respeto de los contratos ya pactados para evitar el retiro de inversiones de empresarios estadounidenses.El canciller mexicano participó en la mesa "Mitigación de riesgos futuros: de un enfoque local a un enfoque global", junto a su homóloga de Suecia, Ann Linde y Bob Kolasky, presidente del Foro de Riesgos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Antes, acompañado por Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE y por representantes de la embajada de México en Emiratos Árabes Unidos, Ebrard recorrió el pabellón de México en la Expo Dubái 2020, que fue pospuesta dos años debido al COVID-19.Destacó la presencia de México en la Expo –que concluye el 31 de marzo– al señalar que fue visitada por miles de personas y en la que participaron más de 190 países.Antes, la delegación mexicana en la que participan empresarios, presentó proyectos de inversión y cooperación en México ante dos reconocidos fondos de Estados Unidos.La delegación mexicana se reunió con directivos del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, ante el cual se presentaron seis proyectos de desarrollo social en México. Además, hubo acercamiento con directivos del Abu Dhabi Investment Authority, uno de los mayores fondos de inversión del Golfo Pérsico.