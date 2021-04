Retiran a bañistas en playas de Coatzacoalcos por llegada de Frente Frío

Personal de la Dirección de Protección Civil retiró de la zona de playa a vacacionistas que este jueves se bañaban pese al ingreso del Frente Frío número 47.



Pese al fuerte oleaje, los turistas se dieron cita en el mar para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa; sin embargo, las autoridades los exhortaron a salir para evitar desgracias.



Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, David Esponda, indicó que es necesario tener consciencia y prudencia.



"La lluvia podría alcanzar los 70 milímetros acumulados y vientos de hasta 90 kilómetros por hora, esto hace que el oleaje y las corrientes sean intensas y puedan provocarnos eventualidad en caso de no estar conscientes de cómo se desenvuelve la marea", añadió.



Reiteró que actualmente hay bandera roja para advertir que las condiciones no son las adecuadas para estar al interior del Golfo, por lo que se pide que se retiren. Situación que prevalecerá el fin de semana.



Ante la situación, hay un operativo implementado en coordinación con la Policía Municipal para evitar que haya ingresos de familias.



"La familia estaba dentro del mar, se le invitó a retirarse. No es seguro, es necesario ir a casa y además cero alcohol para evitar aglomeraciones y por la seguridad de los bañistas porque con alcohol el atrevimiento se intensifica", finalizó.



Por su parte, la familia que estaba en la playa dijo ser proveniente del Estado de México y finalmente se tuvieron que retirar.



"Nos dijeron que no nos podíamos meter y que cuidáramos a nuestros hijos", expuso.