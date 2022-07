Retirarán definitivamente monumento a Voladores de Papantla, en Boca del Río

El monumento de los “Voladores de Papantla” que fue retirado de la glorieta del bulevar Adolfo Ruiz Cortines de Boca del Río, ya no regresará. En su lugar se diseñará un proyecto de jardinería en la fuente y paso a desnivel, afirmó el alcalde Juan Manuel Unanue Abascal.La escultura que fue retirada al descubrirse que presentaba riesgo de desprendimiento de las figuras no puede rehabilitarse, prácticamente requiere rehacerse, afirmó el Edil.Además del dictamen realizado por Protección Civil, se pidió al autor, Bernardo Luis, que realizara una revisión y se determinó que se requiere rehacer el monumento, por ello se concretó no instalarla y almacenarla en la bodega del Ayuntamiento.“Hicimos contacto con el escultor Bernardo Luis que ha hecho muchos monumentos y esculturas, no nada más aquí en Veracruz, en todo el país y el mundo. Nos hizo el favor de venir a hacer una revisión de la misma y el dictamen y lo que comenta él es que prácticamente tendríamos que rehacerla”.Unanue Abascal precisó que rehacer el monumento de los “Voladores de Papantla” costaría más de 10 millones de pesos.En lugar de los 4 voladores que colgaban del palo, ahora habrá un espacio de jardinería.“Se tendría que desbaratar y volverla a hacer. Esto es decir que cuesta entre 10 y 12 millones de pesos, tomaré la decisión en los próximo días para hacer un proyecto de jardinería muy bonito ahí en donde está la fuente en el paso a desnivel en Ruiz Cortines y el monumento a los voladores será resguardo en una bodega del Ayuntamiento, ya no se colocará”.Fue hace dos meses que se desmontó el monumento para realizar la evaluación debido a que por la falta de mantenimiento las piezas presentaban corrosión y riesgo de desprenderse.Este paso a desnivel y la misma figura era una referencia debido a que estaba ubicado en una zona turística y comercial del municipio.