Retomará UV programa de movilidad estudiantil en próximo ciclo escolar

La Universidad Veracruzana (UV) busca retomar el plan de movilidad estudiantil presencial para el siguiente ciclo escolar, para así darle la oportunidad a estudiantes de la máxima casa de estudios de viajar al extranjero para complementar su formación profesional.



Así lo señaló el coordinador regional de Movilidad e Internacionalización de la UV, Frank Ramírez, quien informó que la institución ya trabaja en los protocolos que se aplicarán para reactivar dicha iniciativa, luego de que por la pandemia del COVID-19, esta se modalidad de estudio se congelara.



Aclaró que se está llevando la movilidad estudiantil pero solo de manera virtual, varios universitarios están tomando clases a distancia con otras universidades de Centroamérica.



Justamente mencionó que el factor fundamental para que la movilidad presencial pueda restablecerse será el control de la pandemia en México y en aquellos países con los que la institución tiene alianzas para enviar y recibir estudiantes.



"Estamos contemplando a través de la Dirección de Relaciones Internacionales esa posibilidad, pero dependemos del estatus en general del país para poder recibir estudiantes internacionales o poder enviar estudiantes a otros países. Hasta este momento la vacunación ha sido solo para profesores y no ha involucrado a estudiantes. Entonces solo podemos enviarlos hasta que no haya una plena confianza de que nuestros estudiantes no están en riesgo", concluyó.