Reubica Alcaldía de Xalapa a ambulantes ubicados en clínicas 11 y 66 del IMSS

Por obstruir el paso, el Ayuntamiento de Xalapa ha llevado a cabo la reubicación de vendedores ambulantes que tenían sus puestos en los alrededores de las clínicas 11 y 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Así lo informó el director de Desarrollo Económico de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, al explicar que la medida obedece a las recomendaciones de Protección Civil y del propio organismo."Efectivamente hemos realizado algunas reubicaciones por indicaciones o recomendaciones de Protección Civil, del Seguro Social en la clínica 11, hemos reubicado a algunos vendedores que obstruían el paso peatonal", comentó en entrevista.Detalló que fueron tres los comerciantes ambulantes que fueron cambiados de lugar porque impedían el libre acceso a peatones y automovilistas a dichos nosocomios."En el caso de la clínica 66 por la contingencia por el exceso de atención a personas con síntomas COVID-19 nos pidieron el apoyo y reubicamos dos casetas para abrir una puerta tanto de entrada y salida de emergencia", puntualizó el funcionario municipal.Asimismo, afirmó que la medida se pudo concretar luego de dialogar con los vendedores, quienes entendieron que era necesario moverse de lugar."Mientras no causen un problema a terceros no los molestamos pero cuando hay una afectación y más en este caso por salud, se tiene que empezar un diálogo. Salvo que no nos hicieran caso tomaríamos otras medidas de apremio", enfatizó Romero Gutiérrez.Finalmente, comentó que el área a su cargo está llevando a cabo un censo del número de comerciantes ambulantes que hay en la Capital veracruzana.