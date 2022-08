Revela auditoría conductas internas “no éticas” de Guardia Nacional, en Veracruz

Conductas no éticas en temas laborales, de acoso y hostigamiento sexual, evidenció una auditoría del Órgano Interno de Control de la Guardia Nacional en el Estado de Veracruz.La revisión desarrollada por la Secretaría de la Función Pública al interior de la GN, correspondiente al primer trimestre del 2022, del 1 de enero al 31 de marzo, arrojó cinco hallazgos en la Coordinación Estatal del Estado de Veracruz.La auditoría, identificada con el folio V.I. 10/2022, muestra que en la Coordinación de la Guardia Nacional en Veracruz existen “conductas no éticas en materia de clima laboral, hostigamiento y acoso sexual”.Además, Función Pública advierte de irregularidades en las condiciones de seguridad de las armerías de la GN en la Coordinación, y de inconsistencia en la administración del armamento.Así como “disparidad en la información y documentación de los recursos humanos que administra la Coordinación Estatal Veracruz”; “Disparidad entre los mantenimientos programados y realizados al parque vehicular y “la inconsistencia en la administración del Parque Vehicular asignados a la Coordinación Estatal”.Cabe referir que el Comité de Transparencia de la Función Pública no autorizó la exhibición de la versión pública de la auditoría a la Coordinación Estatal, ni la versión pública de las recomendaciones hechas por el Órgano Interno de Control.