Revelan a ganadores del ensayo “Centenario del Natalicio de Jesús Reyes Heroles”

Como parte de los eventos para conmemorar los cien años del nacimiento del ilustre tuxpeño, organizados por la Universidad Veracruzana (UV) y la revista Praxis, se revelaron los nombres de los ganadores del certamen del ensayo “Centenario del Natalicio de Jesús Reyes Heroles”.



Durante un foro virtual en el que participaron distintas personalidades, Ramón Rodríguez Rangel, director general de la revista Praxis y Alejandro Basáñez Beltrán y Puga, director editorial de la misma, destacaron que este panel fue una oportunidad para que los mexicanos reflexionen sobre el rumbo del país, dado que Reyes Heroles fue un ideólogo a quien debemos de mirar para seguir construyendo el México que queremos.



“La cultura como la concebía Reyes Heroles puede ser transformadora, generadora de cambios sociales profundos, fortaleciendo las libertades y el humanismo”, recalcó Rodríguez.



Al finalizar el panel virtual, ponentes y organizadores recibieron al jurado calificador del ensayo, integrado por los académicos y autores Adolfo Castañón, Patricia Rosas Lopátegui, Celina Márquez Taff y Juan Francisco Hernández, quienes destacaron la calidad de los 42 trabajos concursantes.



El premio fue compartido entre los ensayos “Jesús Reyes Heroles: vigencia, ausencia y presencia. Reflexiones a propósito del centenario de su natalicio”, de José Miguel Islas Santiago, y “Pensamiento y acción de Jesús Reyes Heroles frente al golpe de estado de la dictadura militar en Chile entre 1973 y 1975”, de Francisco Gallardo Negrete.



También se concedieron menciones honoríficas para “Jesús Reyes Heroles, la libertad se forma de libertades”, de Eber Armando Cruz Aceves, y “Jesús Reyes Heroles el historiador. El interés por José María Gutiérrez de Estrada y la valiosa documentación conservada en el centro de estudios históricos CARSO”, de Madalena Murelli.



En el foro conmemorativo participaron Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana; Miguel Basáñez Ebergenyi, ex embajador de México en Estados Unidos; Guillermo Chao Ebergenyi, periodista, autor y académico de la Universidad Iberoamericana (UIA) y José Alberto Hernández Melgarejo, académico de la Facultad de Derecho de la UV.



Ladrón de Guevara precisó que Reyes Heroles “perteneció a esa rara, más bien escasa, pero real y tangible estirpe presente y actuante a lo largo de nuestra historia de hombres de ideas que son, al mismo tiempo, hombres de acción: una estirpe que viene desde Hidalgo y Morelos y llega hasta Chávez, Cosío Villegas y Silva Herzog, pasando por Vasconcelos y Bassols.



“Y de esa afortunada combinación de ideas y acción es de donde surgen las instituciones, las estructuras sociales que perduran a lo largo del tiempo, que constituyen el andamiaje a partir del cual una sociedad construye su presente y prepara su futuro, que le aseguran su continuidad como pueblo y como nación”, apuntó la rectora.



Por su parte, Miguel Basáñez Ebergenyi, doctor en sociología política por la London School of Economics, subrayó que Reyes Heroles era un intelectual y político en una simbiosis formidable y su pensamiento estuvo dominado por dos ideas centrales: el impacto del liberalismo social en México y la separación de la iglesia y el estado. Asimismo, consideró que en Reyes Heroles existía una simbiosis formidable entre el político y el intelectual



A su vez, Guillermo Chao Ebergenyi, profesor de diseño de información de la UIA, planteó que el paso del tiempo permite revalorar el legado del político tuxpeño a su favor.



El escritor recordó que el mejor discurso que le escuchó a Reyes Heroles fue como Secretario de Educación Pública en un informe del Gobernador de Jalisco.



“Pronunció un discurso excepcional y siempre recordaré dos frases que dijo ese día: el laboratorio no es oratorio y todos tenemos que defender el derecho a creer que es tan importante como el derecho a no creer”, en clara alusión a la derecha que en ese momento se fortalecía y se oponía a los ajustes a libros de textos gratuitos y en defensa de la educación pública por arriba de la privada.



De igual forma, José Alberto Hernández Melgarejo, catedrático de tiempo completo en la Facultad de Derecho UV, dijo de Reyes Heroles que “su vida descansó en dos bases fundamentales: la actitud moral y el cálculo reflexivo, comprendió que en esta vida el mayor juramento es la legalidad”.



“Fue un educador y aconsejaba con el ejemplo”, añadió, “como ideólogo, político, académico y estadista enseñó el liberalismo social mexicano a través de un lenguaje claro”.



José Alberto Hernández, académico de la Facultad de Derecho, recordó, finalmente, que Reyes Heroles fue precursor en la defensa de los derechos políticos de las mujeres.