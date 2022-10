Revelan “modus operandi” de jueces federales en Veracruz para liberar delincuentes

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, se sumó al extrañamiento de que un juez federal haya amparado a los presuntos homicidas en los casos del periodista Jacinto Romero y del excandidato a la Alcaldía de Tihuatlán, Nicanor Martínez.Al respecto, anunció que denunciarán a jueces federales por favorecer la liberación de los detenidos por dichos crímenes.En la conferencia de este jueves el subsecretario expuso un posible “modus operandi” de jueces y magistrados federales para liberar a personas detenidas.Al exhibir una diapositiva señaló que en ambos casos los detenidos promovieron un amparo que fueron turnados “coincidentemente” a los mismos juzgados de distrito y al mismo tribunal.En la información se expuso la labor del juez décimo octavo de distrito, José Ezequiel Santos Álvarez y del juez segundo de distrito, Alejandro Quijano Álvarez, quienes ampararon a los presuntos responsables.Luego de la impugnación de la Fiscalía, mencionó el subsecretario, los magistrados del Segundo Tribunal, José Saturnino Suero Alva, Antonio Soto Martínez y José Octavio Rodarte confirmaron la protección y ordenaron conceder la libertad a los detenidos.“Aquí llama la atención que es el mismo juez que resuelve ambos casos y ya confirma el tribunal. Como se ha instruido cuando hay estos casos se va a proceder también con las denuncias penales correspondientes contra el juez por delitos relacionados contra la administración de justicia”, anuncióDurante la conferencia detalló que la Fiscalía General informó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito confirmó la sentencia amparadora del juez decimoctavo de distrito con sede en Xalapa, quien dictó sentencia de amparo que puso en libertad a Ethel Margarita “N” y a la exdiputada federal Norma Azucena “N”.Cabe recordar que fueron señaladas como probables responsables de los delitos de homicidio doloso calificado en agravio de Nicanor Martínez, candidato de MORENA a la Alcaldía de Tihuatlán y por tentativa de homicidio doloso calificado en agravio de dos víctimas de identidad resguardada, por hechos ocurridos el 30 de junio de 2021.Respecto al caso del periodista Jacinto Romero expuso que ese mismo Segundo Tribunal Colegiado confirmó el amparo del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en Xalapa que dictó sentencia de amparo y puso en libertad a Casto Emilio “N”, Roberto Trinidad “N” y Ana Laura “N”, señalados como probables responsables del delito de homicidio doloso calificado del comunicador en hechos ocurridos el 19 de agosto en Ixtaczoquitlán.De acuerdo con Mejía Berdeja, jueces federales no valoraron la existencia de testigos, videos y datos conservados de telefonía celular, de los que se desprende la forma en que cada uno de los investigados participó en los hechos, desestimando los dictámenes periciales, limitándose a expresar que no existen señalamientos directos y que los autores materiales no han sido detenidos.