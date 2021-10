Revés a MORENA: Tribunal Electoral anula elección por Alcaldía de Jesús Carranza

Por afectarse de manera grave los principios fundamentales de toda elección democrática, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), anuló la elección municipal de Jesús Carranza.En sesión pública virtual, los magistrados definieron que debido a los actos de violencia al exterior de la sede del Consejo Municipal del órgano electoral en Jesús Carranza, los cuales derivaron en la destrucción de paquetería y documentación electoral y por ser determinantes para el resultado electoral, se declaró la nulidad de la elección que había favorecido al partido MORENA.Y es que señalaron que estos actos se cometieron de manera generalizada en el municipio y estos resultaron determinantes para el resultado de la elección.Por tanto, se revocó la declaración de validez, así como las constancias de mayoría que se habrían entregado a la fórmula morenista encabezada por Luis Alfredo Pacheco Peralta.Cabe recordar que en el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), se realizó el cómputo final luego del traslado de la paquetería a la capital del estado, esto luego del conteo en el órgano municipal, donde fueron registrados actos de violencia e incluso la quema de boletas.Y es que, el Programa de Resultados Preliminares (PREP) daba como ganador al candidato del PT, Pasiano Rueda, no obstante, en el conteo se dió la vuelta al resultado, por lo que el morenista obtuvo 2 mil 840 votos, mientras que el candidato del PT 2 mil 685 sufragios.Con una diferencia de 155 votos a favor, se otorgó por parte del OPLE la constancia de mayoría a Luis Alfredo Pacheco Peralta, sin embargo esta decisión fue impugnada por los partidos políticos Unidad Ciudadana, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas.El TEV, resolvió el Recurso de Inconformidad 286, y sus acumulados 287, 289, 290 y 291 de 2021, donde consideró que aunque el órgano electoral determinó contabilizar las 30 constancias individuales de resultados electorales, no se garantizaba certeza en el resultado.“Se tiene que si bien dicha medida resultó necesaria dada la destrucción de paquetes y documentación electoral, la misma no se apegó al criterio de licitud, pues la utilización de las fotografías de las constancias durante la sesión de cómputo se opone a los principios de certeza y objetividad”, señalaron los togados.Jesús Carranza fue uno de los municipios donde se generaron actos violentos y fue el último de las 212 demarcaciones en contabilizar por parte del órgano electoral, ya que además de la quema de boletas y documentación, un grupo de personas impedía el traslado de la paquetería a la sede en Xalapa.