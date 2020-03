Revientan médicos de ISSSTE, en Xalapa; los “ningunean” ante pandemia

Personal médico y de enfermería protestó en los accesos de la clínica “San Bruno” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ante la falta de un plan de contingencia por la pandemia de coronavirus.



Además, reprocharon la carencia de insumos para atender a los pacientes y una nula aplicación de medidas de sana distancia en las instalaciones.



Los trabajadores también acusaron omisiones del ISSSTE para acatar las medidas gubernamentales de aislar en casa a los empleados y empleadas inmunodeprimidos, diabéticos y con enfermedades crónicas.



En voz del secretario general de la Sección Veracruz del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de Trabajadores del ISSSTE, Juan José Hernández Domínguez, acuden a prestar sus servicios sin el equipo de protección personal.



"No tenemos guantes, no tenemos cubrebocas adecuados, estos cubrebocas no sirven para atacar el virus, no contamos con las famosas mascarillas N95 y nuestros compañeros médicos atienden a enfermos y esos enfermos pueden toser y pueden afectar a médicos y enfermeras", dijo.



Por lo tanto, urgió a la Delegación del ISSSTE a publicar la lista de personal inmunodeprimido con aval para no acudir a trabajar; y que se les dote de equipo, gel y mascarillas.



Recordó que el ISSSTE de San Bruno reportó dos casos de pacientes sospechosos de COVID-19, que al final quedaron descartados.



Por su parte, la delegada Sindical en San Bruno, Guillermina Gutiérrez Pérez, recalcó la falta de un plan de contingencia en la clínica y urgió a delimitar guardias a modo de evitar una distribución de tareas y aglomeraciones.



"Mis compañeros han estado dando la cara, todos estamos aquí y nadie se ha ido y no hay plan de contingencia para que veamos cómo en otras instituciones se han ido unos, han regresado y han estado otros... Se trata de no poner en riesgo a los compañeros y hay gente que está muy paniqueada, ¿qué es lo que están esperando los compañeros?", dijo.



De igual forma se expresó la enfermera de Ginecología, Irma Landa Parada, quien pidió que se les dote de lo necesario para continuar con su labor.



"Si a mí me dan lo necesario puedo seguir trabajando y prestar mis servicios como buen trabajador, la cosa es que no tengo lo necesario para responsabilizarme de mi salud y la de los demás", dijo al recordar que no sólo se arriesga la salud del personal, sino de los propios pacientes.



Otra enfermera, de nombre Fanny Reyes, acusó que empleados que padecen artritis reumatoide son igual obligados a acudir al centro de trabajo.



"Me han dicho que estoy en una lista, que ya estoy en la lista y creo que hay un escrito en que ya dicen todos que se tienen que ir los compañeros mayores de tal edad y con ciertas patologías", dijo.



Agregó que si la autoridad le indica continuar en su puesto, acata la decisión "pero sí me preocupa mi salud porque estoy inmunodeprimida y así como yo, estamos varios diabéticos e hipertensos".



Advirtió que si algo le llega a pasar, entonces demandaría judicialmente al ISSSTE.



Enfatizó a la población que se deben quedar en casa, conservar el distanciamiento social.



La trabajadora de Lavandería de San Bruno, Esmeralda Vázquez Hernández, también acusó que se les obliga a limpiar la ropa posiblemente contaminada a pesar de que no se brinda el equipo necesario para desempeñar la labor.



"No es porque no quiera sino porque corremos mucho riesgo de contagiarnos con el virus", dijo.