Revisa SEFIPLAN que supuesto pasivo de 17 mil mdp esté validado

El secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz, José Luis Lima Franco, indicó que se tiene un monto aproximado de 17 mil millones de pesos en “cuentas de orden”, es decir, que se presumen como pasivos del Estado pero que se está revisando que efectivamente lo sean.



El encargado de las finanzas del Estado explicó que de esa cantidad, hay un monto de 10 mil millones de pesos que se encuentran fuera de balance, porque no hay certeza de que ese dinero se deba realmente, de que se haya brindado el servicio, hecho la obra o que se haya entregado el bien por el que se reclama el pago.



“Está fuera del balance porque no hay la certeza de que se debe. Es decir, primero se deben de validar estos adeudos; ya cuando se validan se pasan al pasivo. Pero de entrada (hay que) decir que traemos prácticamente 10 mil millones de pesos fuera del balance”, expresó.



Lima Franco dejó en claro que éste es uno de los elementos que siempre mencionan las calificadoras sobre el Estado de Veracruz, para medir el buena manejo de los finanzas y en este caso, el Ejecutivo logró disminuir las “cuentas de orden” de 21 mil millones de pesos a 17 mil mdp.



Al respecto, sostuvo que los montos que se validen y que se agreguen al pasivo del Estado se irán pagando bajo el esquema de economías que se vaya generando, ya sea por ingresos propios o a través de Nacional Financiera (NAFIN).



“Es un proceso lento que tenemos que ir validando, conciliando, depurando. Así como hay muchos de estos 10 mmdp que no van a pasar, hay algunos que sí van a pasar y tendremos que ir generando los esquemas financieros para ir pagando dichos pasivos”, reiteró.



Asimismo, José Luis Lima Franco agregó que el resto del monto que se encuentra en cuentas de orden, son adeudos institucionales que están en proceso de conciliación.



Finalmente, el funcionario estatal pidió a los empresarios y proveedores que reclaman estos pagos, a continuar esperando a los procesos que la Secretaría de Finanzas realiza de la mano de la Contraloría General del Estado (CGE) y de las unidades administrativas, quienes son las que tienen que validar fehacientemente y de manera transparente estas deudas.