Revisarán edificios de Veracruz Puerto para descartar daños por sismos

Aunque no se tiene reporte preliminar de daños por los sismos registrados en los últimos días en el puerto, la alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira Rodríguez informó que habrá revisiones en escuelas, edificios del Centro Histórico y puentes para verificar que no hay afectaciones.Explicó que Protección Civil inspeccionará y entregará un reporte técnico priorizando en las instalaciones más antiguas en planteles educativos y hospitales.“Está Protección Civil haciendo su revisiones tanto en puentes, como escuelas, los hospitales, los lugares que normalmente se tienen que revisar por seguridad de los ciudadanos, una vez que ellos terminen el recorrido, me harán saber el reporte que tienen.“Lo que más nos enfocamos en las escuelas por la seguridad de los niños, los puentes que todos sabemos que también pueden tener algún riesgo (…) los edificios históricos también se revisan”, explicó.La Presidenta Municipal dejó claro que no hay afectaciones hasta el momento en ninguna instalación pública y los recorridos de protección civil, son de manera preventiva.“Hasta el momento no tenemos reportes de daños. Hasta ahora no hay reporte de daños en escuelas, ni casas habitación, nada”, finalizó.