Revisen lo que sus hijos llevan a la escuela, piden a padres

La Dirección de Protección Ciudadana y Movilidad de Córdoba a cargo de Enrique Morales Tolentino, imparte pláticas preventivas en escuelas y por el momento no están llevando a cabo el Operativo Mochila sin embargo, piden a los padres de familia revisar lo que llevan sus hijos antes de partir a la escuela.En entrevista declaró que hasta ahora no tienen solicitudes pero si alguna escuela requiere dicho programa puede solicitarlo ante las autoridades municipales pues debe haber acuerdo en ambas partes."Si los padres de familia y la directiva de la escuela lo autorizan y solicitan nosotros podemos hacer el operativos, no podemos llegar simplemente a realizarlo, es un acuerdo" señaló.Por ahora, reiteró que se están enfocando a dar pláticas de prevención también son solicitadas por los directivos de las escuelas y tienen que ver con las adicciones, seguridad en casa y hogar, entre otros temas.