Revisión de Cuenta Pública 2021 de municipios va bastante "adelantada": Diputado

El diputado local e integrante de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, Luis Antonio Luna Rosales, indicó que la revisión a las cuentas públicas de los 212 municipios, del año 2021, lleva un avance "considerado".Indicó que ya sostuvieron una reunión con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en la que se dio cuenta de este de análisis y solventación de observaciones por parte de las autoridades de los ayuntamientos veracruzanos."Vamos a estar muy pendientes que las propias autoridades municipales puedan presentar todas las solventaciones si es que las hubiere. En octubre se tiene que entrar prácticamente el resultado de este análisis. Entonces ya son las últimas revisiones de este análisis que estamos haciendo, llevan un análisis considerado", expresó.El legislador morenista afirmó que están siendo "muy meticulosos" para que se cumpla con lo designado en el ejercicio de los recursos por parte de las administraciones que concluyeron su periodo el 31 de diciembre de 2021."(El informe) se va a entregar en tiempo y forma, va muy adelantado en algunas precisiones, algunas observaciones, pero sí llevan bastante adelanto, de hecho sí llevan un avance los 2012 municipios, unos con más avance que otros, pero en general va bien", aseguró.Luna Rosales coincidió con la titular del ORFIS, Delia González Cobos, de que la falta de comunicación o los problemas entre las autoridades salientes y las entrantes ha generado la imposibilidad de poder responder a los señalamientos que se han hecho a las cuentas públicas en este proceso de fiscalización."En donde se tiene mayor avance hay una comunicación bastante fluida, en otras ése es el principal problema y bueno, ahí es menester tanto de las autoridades tanto de las autoridades, principalmente actuales, y con cierta responsabilidad las salientes, tener esa comunicación. Ése ha sido uno de los problemas, no general, pero sí se ha focalizado en algunos puntos", indicó.El integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura Local dijo desconocer si esta falta de comunicación obedece a que las autoridades y funcionarios anteriores desaparecieron, y no atienden los requerimientos; no obstante, afirmó que el no comprobar lo observado, derivará finalmente en un presunto daño patrimonial."Si no hay comunicación, y no se solventa, por consiguiente es correcto (que habría mayor daño patrimonial)", sostuvo.