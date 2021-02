Revista científica termina polémica; vacuna rusa es segura y efectiva en 91.6%

Después de la publicación de los resultados preliminares de la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna rusa Sputnik V, los datos indican que sería segura y efectiva, señala un artículo publicado el día de hoy martes en la revista The Lancet, fundada en 1823, una de las más prestigiosas en el mundo en temas médicos.



De acuerdo con el artículo, firmado por Ian Jones y Polly Roy, la vacuna Sputnik V ha sido criticada por haber sido desarrollada sin transparencia, con una prisa impropia y tomando atajos, sin embargo, los resultados preliminares presentados el día de hoy son claros, en los que se demuestra el principio científico de la vacunación.



En opinión de los especialistas, los resultados dados a conocer significan que la vacuna rusa Sputnik V puede unirse a las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, en la lucha por reducir la incidencia del COVID-19.



The Lancet publicó los resultados preliminares de la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna rusa, en la que participaron más de 20 mil personas. Según los datos publicados, la vacuna tendría una efectividad de inmunización contra el COVID-19 del 91.6%.



El pasado 25 de enero, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que había alcanzado un acuerdo con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, para adquirir, en los próximos dos meses, 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, producida por el gobierno ruso.



Sin embargo, el anuncio del Presidente fue recibido con críticas y reservas, ya que no existían pruebas ni de la eficacia ni de la seguridad de la vacuna rusa.