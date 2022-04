Mediante la interposición de amparos, la organización “Propuesta Cívica”, busca que la Revista Proceso, pueda ser considerada como víctima indirecta en el caso del homicidio de la periodista veracruzana Regina Martínez, quien era su corresponsal.Al presentarse este martes ante el del Tribunal de los Pueblos por el Asesinato de Periodistas, donde se abordaron las condiciones de impunidad en las que se encuentran los homicidios, Sara Mendiola, apoderada legal de la organización refirió que la Fiscalía se ha negado a reconocer tal condición al medio de comunicación donde Regina Martínez laboraba.Abundó que, a petición del actual director de Proceso, Jorge Carrasco, se buscó desde el año pasado acceder a la investigación de Regina con la calidad de víctima indirecta para ser coadyuvantes en la investigación, pero la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se negó.La abogada acusó que la Fiscalía realizó una interpretación restrictiva del alcance de las víctimas indirectas para negar el acceso, argumentando que los medios no pueden tener esta condición, por lo que ahora se está a la espera de que el juez federal resuelva.“Nuestra visión como organización y en un afán de progresividad de los derechos humanos consideramos que un medio de comunicación si debe tener el carácter de víctima indirecta cuando un corresponsal, un trabajador suyo le es asesinado”, dijo.La también directora de la organización recordó ante otros periodistas y abogados expertos en derecho internacional que la Fiscalía de Veracruz fabricó la investigación del caso de la periodista y se empeña en “no llegar al conocimiento verdadero de qué fue lo que pasó en el crimen”.Acusó que en términos generales, las autoridades mexicanas no tienen interés por colocar en la agenda la situación de violencia contra los periodistas y por el contrario existen prácticas sistemáticas que propician que los crímenes contra reporteros y comunicadores no sean esclarecidos.“Que no haya conocimiento de la verdad para las víctimas, que no haya conocimiento para el gremio y que no haya conocimiento para la sociedad en general, que no haya justicia.“Dentro de las prácticas sistemáticas que afectan estas investigaciones podría destacar que no existe un resguardo efectivo de la escena del crimen, existe una pérdida importante de material probatorio por negligencia de las autoridades; existe la práctica de no generar actos de investigación eficientes tanto de las fiscalías locales como federales”, acusó.Lo anterior, dijo, propicia la imposibilidad de dar con los responsables de los asesinatos.Indicó que uno de los casos con falta de material probatorio para llegar a la verdad, es el de la veracruzana María Elena Ferral.Propuesta Cívica litiga también los casos de los periodistas veracruzanos Julio Valdivia Rodríguez, asesinado el 9 de septiembre de 2020 y María Elena Ferral, a quien privaron de la vida el 30 de marzo de 2020.