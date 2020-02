Revocación de mandato de Alcalde y Síndica de Actopan se caerá en tribunales, afirman

Aunque el pleno del Congreso respalde la revocación de mandato en contra del presidente municipal de Actopan, Paulino Domínguez y la síndica, Lucero Jazmín Palmeros, estos procedimientos podrían caerse en tribunales.



Así lo afirmó el coordinador de la bancada legislativa de Partido Acción Nacional (PAN), Omar Miranda Romero.



Aseguró que existen vicios en los procesos contra los funcionarios, a quienes la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción busca retirarles el fuero para procesarlos judicialmente.



Miranda Romero punteó que su bancada vigilará puntualmente el tema de Actopan porque dijo no se está respetando el principio de presunción de inocencia como se marca en la ley.



“Se está haciendo todo al revés, no se está presumiendo la inocencia como lo dictan las leyes, sino que se está presumiendo prácticamente la culpabilidad y no es así”.



El legislador añadió que es posible que los ediles del Ayuntamiento puedan ampararse, puesto que el Congreso estaría violando la presunción de inocencia al aprobar su separación del cargo sin elementos suficientes.



“El alcalde ya está buscando jurídicamente su estrategia y habría mucha posibilidad de que tuviera algún amparo de manera que no se está llevando como debiera ser ese proceso”.



En el caso de diputado Erick Aguilar, en el que se filtraron videos e imágenes sobre la queja del funcionario ante la tardanza en el levantamiento de un cuerpo en el municipio de Alto Lucero, dijo que desconocen la procedencia de estos videos y pruebas, aunque por esa razón también está en todas las posibilidades de defenderse.



“Lo importante es seguir el tema de la legalidad, estamos en el Congreso del Estado y como diputados deberíamos ser los primeros en estar observando la Ley y los procedimientos que marca la misma y no estar saltándonos para llegar a lo que tiene que ver con lo político”, añadió Miranda Romero.