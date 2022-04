Revocación de Mandato sentará precedente de la democracia participativa: Colectivos

Para integrantes de la Red de Ciudadanos y Colectivos por la Democracia Participativa, el ejercicio de Revocación de Mandato contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a realizarse este 10 de abril, sentará un precedente para que se siga llevando a cabo con los próximos gobernantes que haya en el país.Al cuestionarles sobre la no inclusión de esta figura consultiva en la Constitución de Veracruz, lo cual impidió que se pudiera aplicar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, indicaron que es perfectible para posteriores cambios que deberán plantearse a la Carta Magna."A nosotros como ciudadanos nos interesa que se practique, que se sienta el precedente para que a futuro podamos impulsar los cambios; los cambios son progresivos y lo que queremos es que esta práctica se reafirme, continúe y que se pueda aplicar a los otros niveles de Gobierno. En este momento no está en la Constitución y es sólo válida para la figura presidencial", expresó Georgina Atilano.Acompañada de Marisol Aguilar Marcue, Ana Gabriela Uranga, Juani Martel, Amada Rojas García y Concepción Vázquez Cardeña, la integrante de la Red reiteró que en el futuro cualquier persona que tenga la inquietud de que se le aplique el referéndum revocatorio a una autoridad en particular, sabrá que tiene ese derecho."Creemos que es una herramienta para que podamos evaluar a los gobernantes, hoy al Presidente, en un futuro a todos. Creemos que nadie debería estar exento. Hay que seguir impulsando los cambios, los cambios no se han hecho en un día, han sido un proceso", puntualizó e invitó a la sociedad xalapeña a participar este 3 de abril de 10:00 horas a 14:00 horas, en la clausura de las actividades que la Red de Colectivos realizará, de cara para la jornada consultiva.En ese sentido, comentó que el propósito de este evento de clausura es dar a conocer a la ciudadanía la boleta que el Instituto Nacional Electoral (INE) utilizará el día de la elección, 10 de abril; motivarlos a asistir a su casilla para ejercer su derecho a la democracia participativa y orientarlos sobre la ubicación de su casilla.Por su parte, Marisol Aguilar Marcue criticó que el ente comicial al instalar menos centros de votación (233 en Xalapa), busca inhibir y desincentivar la asistencia de los capitalinos a las urnas y así expresarse sobre la continuidad o no en el poder del mandatario federal."La cantidad de casillas, las distancias entre casillas, el cambio de casillas es una forma de complicar la situación y evitar que la gente vaya; si vas a la casilla donde siempre has votado y salen con que no es ahí, dices: ay, ya vine aquí y ya no voy a votar", manifestó, al acotar que los habitantes de la congregación Chiltoyac supuestamente tendrán que ir a votar a "dos o tres" poblados más lejos.Las integrantes de esta Red de Ciudadanos y Colectivos por la Democracia Participativa no ocultaron su respaldo al Presidente López Obrador, señalando que los indicadores de pobreza han ido mejorando en el país, gracias a los apoyos que ha otorgado su Gobierno, además de que según ellas ha cumplido con la mayoría de sus promesas de campaña.