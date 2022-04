Revocación sólo es juego de MORENA; piden a veracruzanos ignorar consulta

La asociación “Misión Rescate México” pidió a los veracruzanos dejar las urnas vacías durante la próxima consulta de la Revocación de Mandato este 10 de abril, promoviendo el “abstencionismo colectivo”.Este domingo, integrantes de la organización se concentraron en la Plaza de la Soberanía del Puerto de Veracruz llamando además a defender el Instituto Nacional Electoral (INE), con frases como “terminas y te vas”, en referencia al presidente Andrés Manuel López ObradorEl coordinador de la asociación, Manuel Leaño Carrera, acusó que la consulta está amañada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y sólo quieren ratificar el mandato de López Obrador.“Los ciudadanos no pedimos el proceso de Revocación, lo pidió MORENA y no queremos prestarnos a este juego, pedimos no participar en este ejercicio de simulación, desde su origen está viciado, estamos invitando para que en plena libertad y en uso de los derechos que dejemos las urnas vacías, este próximo domingo 10 de abril”, dijo.Léalo Carrera aseguró que “Misión Rescate México” no tiene tintes partidistas pero aceptó que lo integran distintas agrupaciones las denominadas “AntiAMLO”, como “Chalecos México”, “Mujeres en Acción”, “Unión de padres de familia”, entre otras.