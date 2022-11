Ricardo Ahued quiere más lugares para practicar deporte en Xalapa

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil dio a conocer que se están analizando las propuestas de algunos terrenos de particulares que se los han ofrecido al Ayuntamiento, con el propósito de adquirir al menos uno y destinarlo a la construcción de instalaciones deportivas.“Estoy investigando el año que entra varios espacios que está en promoción. Hay que cubrir el formato legal en cuanto a cotización y lo de los valores y que se pueda tener el recurso fondeado para tener una reserva que es muy importante para la ciudad”, comentó en entrevista.Y es que dijo que aspiraría que hubiese no una, sino varias albercas públicas, así como más campos de futbol, baloncesto y más áreas para la práctica de las diferentes disciplinas.“Desafortunadamente la reserva territorial que tenemos para promover usos de equipamiento urbano son escasos. Prácticamente no los hay. Yo quisiera que algún momento, el Cabildo autorizara la compra de un espacio que sirva para alberca o lo que sea, áreas de esparcimiento para adultos, menores y jóvenes”, expuso.Ahued Bardahuil manifestó que se necesita analizar si se cuenta con recursos y espacios para comprar y construir instalaciones deportivas de diversa índole.“En la ciudad no tenemos espacio y los que hay son en la zona rural y luego es un procedimiento muy largo para poder tener el título de propiedad. Son necesarias grandes extensiones tanto de parques y jardines como de áreas recreativas, deportivas y sociales”, destacó.El edil xalapeño aseveró que en la Capital veracruzana se acabaron los grandes parques que se tenían hace años como Los Berros, para la recreación y la práctica del deporte.“Por mi parte estaríamos en la disposición, tengo ya algunas propuestas de ofrecimiento, esperemos que alguno de ellos pueda ser efectivo para la población, como una reserva de espacio de equipamiento urbano”, expresó una vez más.