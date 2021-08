Ricardo Anaya es localizado en Texas por la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a un juez de control que Ricardo Anaya fue ubicado en la ciudad de Texas, Estados Unidos.



Durante la audiencia inicial programada para este jueves, que se realizó por videoconferencia, los fiscales indicaron al juez Gustavo Aquiles Villaseñor que la diligencia no podía llevarse a cabo porque Anaya no está en el país.



Además, Ricardo Anaya acreditó que hasta ahora no ha tenido acceso a la carpeta de investigación que la FGR tiene en su contra por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.



El juez ordenó diferir la audiencia hasta el 4 de octubre a las 9:00 horas y dio a la FGR un término de 15 días para entregar copias de la carpeta de investigación a los abogados de Ricardo Anaya.



Añadió que aunque la audiencia se realice de modo virtual, todas las partes deben conectarse dentro de territorio nacional.



Este fin de semana, Ricardo Anaya dio a conocer que al considerarse víctima de una persecución política, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, “estará fuera un tiempo”.