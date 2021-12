Ricardo Monreal viajó a Pacho Viejo, critica que Poder Judicial no corrige injusticia

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, criticó que un juez de control mantenga en prisión a 6 jóvenes acusados de “ultrajes a la autoridad” en Xalapa, pese a que hay pruebas de que son inocentes.Este martes el morenista subió un video a redes sociales en donde aparece afuera del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, insistiendo en que se incurre en una injusticia, apuntando que seguramente hay más personas injustamente privadas de su libertad.“Vine desde la Ciudad de México en mi vehículo propio aquí a Pacho, Pacho Viejo, Veracruz, a visitar a los 6 jóvenes que están privados de su libertad desde septiembre, es decir ya casi 4 meses por un delito ominoso, inconstitucional, ultrajes a la autoridad.“Lo más grave es que no cometieron ningún delito, a ellos los detuvieron en una plaza y después los acusaron de ultrajes a la autoridad en donde según los policías los habían amenazado con 5 cuchillos y armas punzocortantes”, refirió el Senador.En la grabación señala que ayer lunes se celebraría una audiencia y pidió al juez de control resolver conforme a Derecho, sin embargo, en su publicación en redes sociales de este martes confirmó que “la injusticia sigue”, es decir, que los jóvenes todavía permanecen en prisión.“El domingo visité Veracruz. Creí que el Poder Judicial local corregiría la injusticia que mantiene presos a 6 jóvenes y otros más por el ominoso delito de ultrajes a la autoridad. No, la injusticia sigue, con complicidad del juez de control. Debemos seguir luchando, sin desistir”.Reiteró que el partido MORENA no luchó para repetir lo que hicieron anteriores gobiernos:“Hoy preferí venirme por tierra a visitarlos porque no debemos tolerar las injusticias; no debemos calles y no debemos mostrar complacencia contra los abusos de poder, por eso el juez de control tiene todo para resolver su libertad, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también la justicia federal.“No nos vamos a cansar, no nos van a doblar, por eso he venido hasta Pacho Viejo para visitar a estos jóvenes injustamente privados de su libertad (…). “No luchamos para cometer lo mismo que hacían otros gobiernos u otros integrantes del Poder Judicial; me da tristeza que esté sucediendo esto en Veracruz”.