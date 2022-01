El empresario Ricardo Salinas Pliego informó a través de su cuenta de Twitter que dió positivo a COVID-19.“Acabo de dar positivo a COVID y me siento bien. Hay que ser valientes y entender que a todos nos va a dar Covid. Con o sin vacuna, no tengan miedo”, dijo.En octubre de 2020, el empresario se contagió del virus por primera vez.“Vamos a luchar y aguantar, México no se debe detener. Desde casa tendré más tiempo para estar aquí con ustedes”, anotó.