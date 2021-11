Rinde Vicerrector UV Córdoba-Orizaba cuarto informe de labores

"Vivimos momentos que lastimaron el corazón de la vida universitaria y de nuestro Veracruz. En nuestra memoria quedarán guardados momentos difíciles como aquella marcha pacífica que conformamos 4 mil universitarios y universitarias ante la pérdida de una de las nuestras a causa de la inseguridad y así varios momentos", expresó el vicerrector de la Universidad Veracruzana (UV) región Orizaba-Córdoba, José Eduardo Martínez Canales, al rendir su cuarto informe de labores.Durante la sesión solemne del Consejo Universitario Regional Orizaba-Córdoba, en donde se efectuó este informe, dijo que otro de los grandes retos que se enfrentaron en estos cuatro años de su gestión fue la pandemia que llevó a diferentes extremos."A sentir una diversidad de emociones que quizá nunca habíamos experimentado, algunas de ellas no siempre han sido gratas: frustración, tristeza, preocupación, incertidumbre y cambios constantes que nos han robado la paz y en donde es indispensable como lo he dicho en otras ocasiones hacer una pausa y recordar quienes somos, qué y cómo hemos vivido, quiénes han estado con nosotros"De igual forma, pidió que no se olvide esa hermosa dupla que hace la ciencia y el arte y que genera la luz, "esa que permita recuperar aquel México que Arturo Ripstein mencionó en su discurso de aceptación del Doctorado Honoris Causa otorgado por nuestra universidad: aquel México pujante de ideas entusiasmos, rebeldía y alegría".Finalmente, recordó que todos los que son parte de la UV no deben olvidar ser Lis de Veracruz, símbolo de honor, lealtad, nobleza, generosidad, fuerza y grandeza."Seamos grandes ante los retos pero seamos grandes todos los días, seamos grandes de pensamientos, ideas, memoria y corazón, es como podremos salir siempre adelante. Que nuestras acciones hablen más que nuestros discursos, pues son nuestras acciones las que nos darán legitimidad al ser congruentes ante lo que decimos y hacemos".