Rinden homenaje al recién fallecido director de teatro Manuel Montoro, en Xalapa

Para rememorar a Manuel Montoro, unos de los creadores del Festival Universitario de Teatro, Daniel Acevedo, Gemma Muñoz, Raúl Santamaría, y Alba Domínguez rindieron homenaje a Manuel Montoro, fallecido el septiembre pasado en Xalapa.El también Doctor Honoris Causa por la Universidad Veracruzana, llegó a Xalapa en los años 60s, haciendo un dúo con Billy Barclay, su primer montaje fue “Mariana Pineda” de Federico García Lorca, junto con Francisco Beverido en el elenco.Al inicio del homenaje en la Sala Grande del Teatro del Estado, se proyectó un documental para conocer su obra en el ámbito teatral, misma donde Manuel Montoro definió que hacer teatro es difícil pero no hay nada que no se pueda hacer, “los que nos dedicamos al teatro tenemos que saber que se puede hacer todo, la palabra no es posible, no existe en el teatro yo la suprimí”.En la edición 31 del Festival del Festival Universitario, recordaron a Montoro como un hombre gentil, generoso, amable, que ayudo al prójimo y su amor por el teatro, “fue un maestro, un creador, nos enseñó a valorar como el teatro refleja la vida, como nos permite tener una visión más clara de apreciarla, nos ofreció su mano gracias, Manuel”.Daniel Acevedo se refirió a él como “magnífico director de escena y tremendo director de actores”, Gemma Muñoz leyó un mensaje a nombre de la actriz Rosalinda Ulloa, “cuando la organización teatral estaba pasando por un momento malo el maestro tomó la dirección y creo un programa que duró 3 años, no sólo le importaba el desarrollo como actor, sino como personas”.Manuel Montoro fue recordado como detallista, paternal, referente del teatro mexicano y de la preparación de actores, quien logró visibilizar la forma de teatro de una manera limpia y pulcra. “Yo recuerdo que se quedaba a dormir cuando había festivales en un sillón, en lo que era su oficina que era un camerino, para el otro día para estar en el ensayo moviendo a todo el mundo”.Al finalizar del homenaje se pidió un aplauso para Billy Barclay, quien estaba entre el público, posteriormente Francisco Beverido y Billy fueron reconocidos por su labor artística y cultural por más de 50 años.Manuel Montoro Tuells, de origen español falleció en la madrugada del miércoles 28 de septiembre en Xalapa, fue fundador del Festival de Teatro Universitario, de la Universidad Veracruzana (UV), quien consideró el logro máximo de su carrera, en 2010 recibió el doctorado Honoris Causa por la UV, y dirigió más de 50 puestas de escena.