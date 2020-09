Río Jamapa supera su nivel máximo; está a 2 metros de desbordarse

Tras las lluvias de las últimas horas, el nivel del río Jamapa se incrementó a 4.5 metros por arriba de su nivel máximo, a tan sólo 2 metros para desbordarse, por lo cual se mantiene monitoreo cada media hora, señaló el director de Protección Civil de Jamapa, Hady Torres Utrera.



Precisó que desde las 8 de la mañana empezó a aumentar el caudal de manera más constante que en días anteriores, por ello hay alerta, debido a que los pronósticos indican más lluvias en la zona montañosa.



"El monitoreo es cada media hora, el cual sigue subiendo, ahorita un poco más lento y estamos con el monitoreo con Protección Civil de Soledad y me comentan que ya tienen un metro a la baja. Continuamos en alerta, no podemos confiarnos ya que las lluvias en la montaña continúan muy fuertes y seguimos monitoreando el escurrimiento del río porque es un río de respuesta rápida", dijo.



Aunque hasta el momento no se prevé la evacuación de personas, ya se activaron dos albergues porque en punto con riesgo a desbordarse afectaría la comunidad de El Rincón y la misma cabecera municipal de Jamapa.



Según lo informado por el titular de PC de Jamapa, el afluente había incrementado su nivel máximo 2 metros en días anteriores pero el de este miércoles fue considerable.



"Unas de las zonas urbanas que afectarían es el Rincón, el Sanjón y de ahí a la cabecera municipal, por lo cual tenemos preparados 2 albergues con una capacidad de 200 personas cada uno para cualquier tema de evacuación", explicó.



El Río Jamapa se desborda cuando alcanza 11 metros, hasta el momento se mantiene a poco más de 9 metros.