Ríoblanquenses no aprovechan descuentos en multas y recargos que brinda CAEV

Debido a que en el municipio de Río Blanco únicamente paga oportunamente el 20 por ciento de los usuarios, la oficina operadora de la Comisión Estatal del Agua de Veracruz (CAEV) mantiene un programa de apoyo en descuentos de multas y recargos hasta de 100 por ciento, informó Karel del Carmen Salas Baca, titular de esa área.



Refirió que desde inicios de año se puso en marcha un programa de apoyo para los usuarios morosos y por decisión del director general de la dependencia se dispuso que se extendiera, pero a pesar de que sigue vigente esa ayuda, la respuesta ha sido mínima y a la fecha, un 60 por ciento del padrón tiene adeudos.



Invitó a la población que por alguna razón se encuentre en mora a que acuda a la oficina a realizar un convenio de manera que pueda hacerse acreedora a un descuento en multas y recargos y cumplir con esa obligación.



Mencionó que están por emprender los procesos administrativos contra los usuarios que no han pagado, a quienes primero se les notifica y, si no acuden a regularizarse, entonces se les suspende el servicio.



Salas Baca aclaró que si bien no se les puede cortar el servicio, la ley de la Comisión Nacional del Agua permite que se les restrinja y no se desea llegar a esa parte, pero al menos ella tiene año y medio al frente de la oficina y a pesar de los programas de ayuda que se ofrece a la gente, ésta no responde.