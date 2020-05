Roban en escuelas de Coatepec y Xico

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, informó que desde el mes de marzo no había reportes de vandalización en los planteles escolares; no obstante, apenas hace algunos días se empezaron a registrar en los municipios de Coatepec y Xico.



“Desde marzo no había reporte de vandalización, ni de que se hubieran introducido a los inmuebles escolares. Hasta ahorita se están viendo estos casos”, dijo.



Señaló que aunque son los Ayuntamientos quienes están a cargo de la vigilancia de las escuelas, ya se registraron por lo menos dos robos.



“Estoy informando a la Secretaría, ya hay un informe (…). Las comunidades escolares tienen más costumbre de reportar, en caso de siniestros, los directivos a sus supervisores y jefaturas de sector y no a la Delegación, no es algo que deban reportar directo a la Delegación”, detalló.



Añadió que se tiene conocimiento de un robo en la localidad de Puerto Rico, en Coatepec, de donde se llevaron enseres educativos y de otro en el municipio de Xico.



“En Puerto Rico de ahí sustrajeron enseres y en Xico, hasta este momento es lo que tenemos, dos en San Marcos pero estoy a la espera que me informe la Directora”, comentó.



Informó que aún no hay algún informe sobre el regreso a las aulas por parte del Secretario de Educación y estarían a la espera de los siguientes días.



“El trabajo educativo continúa desde casa, los docentes están apoyando, los padres hacen un buen trabajo y el cuidado del inmueble le corresponde a los consejos sociales de participación social y a padres de familia”, concluyó.