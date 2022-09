Roban su riqueza a Veracruz: Nadie frena tráfico de piezas arqueológicas

El robo y venta de piezas arqueológicas continúa en Veracruz y es preocupante, advirtió el jefe del Departamento de Análisis Arqueométricos del Museo de Antropología de Xalapa, Henri Berbard Medina.Lamentó que se comercialicen en miles de euros o dólares, atentando contra el patrimonio cultural de todos los mexicanos.El especialista señaló que es tanta la riqueza del Estado, que se vuelve imposible tener todo el territorio vigilado, por lo cual apuestan a la concientización de la sociedad de no comercializarlo y entregarlo al resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia.“Es muy triste porque tenemos una gran riqueza y el estado de Veracruz es de los más ricos en vestigios culturales prehispánicos y lamentablemente sigue ocurriendo. No se puede estar vigilando el Estado, en los campos los mismos agricultores al arar salen piezas, está lleno y eso es normal. El asunto es tener conciencia como sociedad y no robar, sino reportarlo al INAH y que se salvaguarde y pueden ser custodios de sus piezas y no vender, no es correcto vender el patrimonio cultural porque es de todos”, dijo.Al extraer las piezas se pierden puntos clave para continuar con las investigaciones y entendimiento de las culturas."Perdemos información clave para entender mejor las culturas del pasado, y finalmente es patrimonio de todos los mexicanos, no es de una sola persona, normalmente, legalmente, no se pueden vender ni traficar. Hay que reportarlos".Por esta razón, exhortó a los mexicanos a que no se queden con piezas, que las entreguen al INAH porque solo así se podrá mantener la cultura y evitar que sean localizadas en otros puntos del mundo.