Roban y causan destrozos en telesecundaria de comunidad de Coatepec

La escuela Telesecundaria “Niños Héroes” situada en la localidad de Tapachapan, en Coatepec, fue robada y destruida; el monto de lo hurtado es de aproximadamente 60 mil pesos.



La administrativa del plantel, Lucía Ortiz, informó que los delincuentes allanaron la escuela y sustrajeron dos impresoras, bocinas, dos computadoras y dinero en efectivo. Sin embargo lo que más dijo lamentar es que la escuela quedó totalmente destruida, pues las paredes al ser de lonas al igual que los techos fueron rotas por los maleantes.



“Nos percatamos que estaban abiertos los vagones. No quisimos entrar hasta que llegaran las autoridades y después vimos que todo estaba en mal estado, las lonas rotas. Para nosotros todo es de valor, todo el mobiliario, las sillas, las lonas; todo es importante para nuestra escuela que está carecida de todo. Dañaron las lonas del techo y de los salones, está inservible. Necesitamos que las autoridades pongan los ojos en nuestra escuela; es mucho tiempo el que llevamos solicitando el apoyo pero no se nos ha hace caso”, detalló.



Señaló que hace tres años el plantel también sufrió un robo, por lo que los padres de familia están ya indignados por las carencias de la escuela en su infraestructura, la falta de un terreno propio y la inseguridad de la zona.



“Hace tres años nos saquearon muchas cosas de valor, pero esto fue un acto de vandalismo. Se llevaron dos impresoras, bocinas, computadoras y algo de dinero en efectivo, un estimado de 60 mil pesos aproximadamente. Los padres están indignados, querían ir a Palacio a manifestarse, que ya es hora de que las autoridades hagan caso a nuestro llamado. En el 2011 fue fundada esta escuela y no hemos tenido respuesta, no tenemos terreno. Ya vino la policía, y la supervisión”, finalizó.



PADRES SE MANIFIESTAN EN PALACIO MUNICIPAL DE COATEPEC



Por su parte, los padres de familia así como directivos se trasladaron al Palacio Municipal para exigir a las autoridades los apoyen, pues desde hace años están gestionando un terreno para la construcción de una “escuela digna” y aún no reciben respuesta favorable.



“Se metieron a robar, la destrozaron, las lonas las rompieron, el techo, el material, celulares y computadoras se robaron; venimos a pedir ayuda, pero no nos hacen caso, vamos a la Fiscalía a poner la denuncia. La petición es que queremos una escuela digna, aquí no nos hacen caso, los alumnos están con calor, con agua, se mojan se acaloran, ya no es justo que estén así”, expresó una madre de familia.



Los quejosos mencionaron que actualmente el plantel se encuentra situado en un terreno de la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento (CMAS), .con la promesa de que les sería otorgado otro predio para la construcción de una nueva escuela. No obstante, esto no ha sido concretado.



“Que en febrero nos iban a resolver el terreno y a últimas no, que el predio no estaba apto para la construcción de la escuela, que hay que esperar, pero así ya llevan 7 años, ahorita nos dicen que el martes nos dan una solución y mientras los chicos sin clases, siempre hemos tenido un dialogo con autoridades pero nos cansamos”, concluyeron.