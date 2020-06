Robaron al CAE de Xalapa equipo médico para COVID-19; lo usaron en fiesta

El presidente de la Sociedad Médica del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, Juan Francisco Guerrero Morales, calificó de “grave” el uso de equipo de protección en una fiesta particular que se hizo pública a través de redes sociales y donde usuarios denunciaron que se trataba de personal de este hospital.



Entrevistado, el médico indicó que desconocen quién sustrajo el equipo de las instalaciones del hospital, el cual estaba destinado para el personal que atiende casos de COVID-19.



En este sentido, señaló que la Sociedad Médica recopiló con apoyo de la ciudadanía este material de protección con la finalidad de coadyuvar con la Dirección del nosocomio y proteger a su personal ante la contingencia sanitaria.



“Somos una asociación civil y nos dimos a la tarea de recopilar material de protección personal, precisamente para la gente que atiende a los pacientes con COVID. Recopilamos algo de material y lo entregamos directamente a la Dirección del Hospital, desafortunadamente es la parte que no sabemos, alguien sustrajo de manera ilegal este equipo que era para uso en las instalaciones y para el personal expuesto a esta contingencia”, dijo.



Lamentó esta acción, ya que la situación que se vive por la pandemia en el país es grave y estos equipos son vitales para la seguridad de los compañeros en primera línea.



Agregó que conocieron esta situación irregular por fotografías que circularon en redes sociales, por lo que ahora exigen a las autoridades de la Dirección del Hospital que se investigue y que se finquen las sanciones correspondientes.



“Tengo la información de la nota en Facebook, que hay una persona que denuncia y da nombres, se está haciendo la investigación pertinente, el departamento jurídico y las demás instancias ya están tomando cartas en el asunto y están investigando, en ese sentido habrá que fincar responsabilidades”, detalló.



Refirió que un equipo puede llegar a costar hasta 2 mil pesos y haberlo usado para una fiesta privada fue un hecho que pudo haber dejado a personal sin protección.



“Ya hicimos llegar un oficio para que se esclarezcan los hechos y si hay un responsable que se sancione legalmente, nosotros no determinamos eso. Dejan a los compañeros sin protección, se pueden contaminar, eso es hasta criminal, además de que la gente ha donado de buena fe”.



“El costo promedio es de mil 500 a 2 mil pesos todo lo que cada persona necesita para entrar al área, es mucho dinero y al final tirarlo de esa manera, porque sólo lo usaron y lo desecharon”, finalizó.