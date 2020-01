Roberto Alejandro Pérez, nuevo magistrado presidente del TEJAV

En sesión celebrada la tarde de este miércoles, el magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez fue designado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), para el periodo de dos años que marca la ley, del 2020 al 2022 y dijo que el reto será consolidar la justicia administrativa en Veracruz.



En presencia de los magistrados Pedro José María García Montañez; Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, Pérez Gutiérrez dijo que “la encomienda constituye un alto honor y es también una responsabilidad que me compromete a trabajar con dedicación y esmero”.



Señaló que: “en la reforma constitucional de dos mil quince en materia de combate a la corrupción, se estableció el mandato para que las entidades federativas crearan tribunales de justicia administrativa, dotados de plena autonomía, los cuales tienen entre otras, la importante función de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares, además de atender los asuntos en materia de responsabilidad administrativa”.



“En cumplimiento a ese mandato, se reformó la Constitución Política del Estado para establecer la naturaleza y competencia de este Tribunal. Desde que se instaló este órgano jurisdiccional ha funcionado para atender a la ciudadanía, guiado por los principios de autonomía, legalidad, honestidad, austeridad, transparencia, lo cual ha sido posible gracias a la atinada conducción del Tribunal durante sus primeros dos años”.



El nuevo presidente del TEJAV se mostró convencido “de que la justicia administrativa es fundamental en la consolidación del Estado de Derecho, puesto que se constituye en garante de los derechos humanos de muchas personas que cada día, entran en contacto con la actividad administrativa del Estado”.



“Un tribunal de justicia administrativa como el nuestro, constituye en ocasiones la última oportunidad para que una persona mantenga a salvo sus derechos. Es ahí fundamentalmente donde actúa nuestro Tribunal y esa es la justicia cotidiana que más importa, porque se traduce en el bienestar de las personas al brindar certeza y solución a diversas problemáticas, lo que se traduce en la necesidad de consolidar la justicia administrativa en nuestro Estado, y ser conscientes de que la labor que realizamos es de suma importancia para los individuos”.



Añadió que “uno de los retos que corresponderá atender en el período que inicia es la profesionalización como una premisa básica, que nos permita abordar los problemas de mejor manera, acercándonos a la única respuesta correcta en cada caso, una que no solo sea jurídicamente válida sino intrínsecamente justa”.



“La consolidación de la que hablo demanda un gran esfuerzo, pues implica la necesidad de revisar y rectificar las propias ideas, los criterios y los argumentos, al hacerlo, estaremos emitiendo cada vez mejores sentencias y cerrando la brecha entre las personas y la justicia. Justicia pronta, expedita y completa, es el mandato constitucional, y es la demanda de los veracruzanos, esa debe ser nuestra vocación”, concluyó.



TRAYECTORIA



Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez ha sido Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.



Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Veracruzana. Maestro en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España.



Ha sido Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado y Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Xalapa.



Fue Secretario particular de la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano; Consejero Electoral propietario del XI Consejo Distrital del Instituto Electoral Veracruzano; Agente del Ministerio Público visitador adscrito a la visitaduría para la atención de los derechos humanos y asesor jurídico y jefe del Departamento jurídico del Ayuntamiento de Martínez de la Torre.